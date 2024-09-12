Новинка продемонстрировала свои возможности и частоты.

По мере приближения даты анонса высокопроизводительных чипов Qualcomm и MediaTek следующего поколения в сети Интернет появляется всё больше информации о возможностях предстоящих новинок — вчера были обнародованы данные, проливающие свет на быстродействии чипсета Snapdragon 8 Gen 4 в бенчмарке Geekbench, а сегодня издание Gizmochina публикует информацию о производительности SoC Dimensity 9400 в том же самом бенчмарке, но в других задачах.

Источник фото: Gizchina

К сожалению, сравнить показатели чипов нового поколения не получится, так как Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 был протестирован в стандартном варианте бенчмарка, а MediaTek Dimensity 9400 изучался в новейшей версии Geekbench AI, демонстрирующей ИИ-возможности, но проанализировать тактовые частоты обеих новинок вполне возможно.

Согласно записям в базе данных Geekbench, одно высокопроизводительное ядро чипа Dimensity 9400, которым, как стало известно ранее, является Cortex-X5, работало на частоте 3.63 ГГц, три ядра Cortex X-4 функционировали на тактовой частоте 2.8 ГГц, а четыре эффективных ядра Cortex-A725 достигали частоты 2.1 ГГц — это заметно меньше показателей Snapdragon 8 Gen 4, который, согласно вчерашней утечке, имеет два ядра с частотой до 4.32 ГГц и шесть ядер, достигающих частоты 3.53 ГГц.

Источник фото: Gizmochina

В ИИ-тестах Geekbench чипсет MediaTek Dimensity 9400 набрал 1501, 1906 и 1793 балла в задачах с одинарной точностью, половинной точностью и квантованных соответственно — это на 36, 17 и 10 % выше по сравнению с результатами тестов разогнанной версии Snapdragon 8 Gen 3 в составе Samsung Galaxy S24+.

Конечно, судить по результатам одного теста не рекомендуется, тем более что дебют первых моделей смартфонов, оснащённых новейшими чипсетами MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ожидается уже в октябре.