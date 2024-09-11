Новинка будет представлена уже завтра.

Компания Vivo готовится к предстоящей презентации своего нового смартфона T3 Ultra, дополняющего линейку T3 – производитель создал специальную страницу, посвящённую продукту, на которой раскрыл характеристики предстоящей новинки, сообщает издание GSMArena.

Источник фото:GSMArena

Смартфон Vivo T3 Ultra оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 9200+, который, по словам производителя, обеспечивает более 1.6 млн очков в тесте AnTuTu, превосходя чипы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8s Gen 3, изогнутым AMOLED-дисплеем с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и поддержкой HDR10+, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Дополнительно имеется возможность расширить ОЗУ на 12 ГБ за счёт поддержки виртуальной памяти.

Для съёмки фото и видео на задней панели устройства имеется 50-Мп основная камера с сенсором Sony IMX921 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным объективом, а на фронтальной стороне располагается 50-Мп селфи-камера, способная записывать видео с разрешением 4K.

Поддерживает автономную работу новинки аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с возможностью быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Кроме того, смартфон имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68. Толщина устройства составляет всего 7.58 мм.

Официальная презентация новинки в Индии состоится завтра, 12 сентября, в 12:00 по местному времени. Стоимость смартфона Vivo T3 Ultra составит менее 33 000 рупий ($395, €355).