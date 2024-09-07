Производитель может представить самую тонкую флагманскую модель за последние несколько поколений.

Официальная презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra должна состояться только через несколько месяцев, что не мешает утечкам, раскрывающим характеристики предстоящей новинки, продолжать появляться в сети Интернет — сегодня информатор Ice Universe поделился данными о размерах новой модели, которая обещает стать самым тонким флагманом Samsung за последние несколько лет, сообщает издание Gizmochina.

Рендер Samsung Galaxy S25 Ultra. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что размеры смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra составят 162.8x77.6x8.2 мм, что сделает его самой тонкой флагманской моделью производителя за последние несколько поколений — если у Galaxy S20 Ultra толщина составляла 8.8 мм, у Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra и S23 Ultra достигала 8.9 мм, а у Galaxy S24 Ultra была равна 8.6 мм, то у новинки будет соответствовать всего 8.2 мм.

Ранее стало известно, что новая модель сохранит титановые рамки, защитное стекло Gorilla Glass на задней и фронтальной панели, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч и быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Кроме того, новинка получит те же два телеобъектива на 50 Мп, основную камеру с разрешением 200 Мп и 12-Мп селфи-камеру, но будет оснащена улучшенным сверхширокоугольным модулем на 50 Мп.

Также ожидается, что устройство обзаведётся встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68, и будет поставляться с предустановленной One UI 7.1 на базе Android 15 с обеспечением обновлений в течение семи лет.