Официальная презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra должна состояться только через несколько месяцев, что не мешает утечкам, раскрывающим характеристики предстоящей новинки, продолжать появляться в сети Интернет — сегодня информатор Ice Universe поделился данными о размерах новой модели, которая обещает стать самым тонким флагманом Samsung за последние несколько лет, сообщает издание Gizmochina.
Рендер Samsung Galaxy S25 Ultra. Источник фото: Gizmochina
Утверждается, что размеры смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra составят 162.8x77.6x8.2 мм, что сделает его самой тонкой флагманской моделью производителя за последние несколько поколений — если у Galaxy S20 Ultra толщина составляла 8.8 мм, у Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra и S23 Ultra достигала 8.9 мм, а у Galaxy S24 Ultra была равна 8.6 мм, то у новинки будет соответствовать всего 8.2 мм.
Ранее стало известно, что новая модель сохранит титановые рамки, защитное стекло Gorilla Glass на задней и фронтальной панели, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч и быструю зарядку мощностью 45 Вт.
Кроме того, новинка получит те же два телеобъектива на 50 Мп, основную камеру с разрешением 200 Мп и 12-Мп селфи-камеру, но будет оснащена улучшенным сверхширокоугольным модулем на 50 Мп.
Также ожидается, что устройство обзаведётся встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68, и будет поставляться с предустановленной One UI 7.1 на базе Android 15 с обеспечением обновлений в течение семи лет.