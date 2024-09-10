Новинки будут обладать увеличенным временем автономной работы и повышенной прочностью.

Бренд Redmi готовится представить свою новую линейку смартфонов Redmi Note 14 — новинки уже появлялись в базе данных 3C, а сегодня генеральный директор Redmi Ван Тэн Томас опубликовал сообщение, проливающее свет на некоторые характеристики будущих новинок, говорится в материале издания Gizmochina.

Серия Redmi Note 13. Источник фото: Gizmochina

По словам представителя Redmi, новые модели Redmi Note 14 получат корпус с защитой от пыли и воды, соответствующий рейтингу IP68. Отмечается, что смартфон предшествующего поколения, Redmi Note 13 Pro+, имеет аналогичную степень защиты, в то время как Note 13 Pro и Note 13 характеризуются более низким рейтингом IP54. Применит ли производитель аналогичную практику к новым моделям, в настоящий момент неизвестно.

Также Ван Тэн Томас отмечает, что новинки будут обладать повышенной прочностью и увеличенным временем автономной работы — это может означать, что Note 14 Pro+ и Note 14 Pro получат более ёмкие батареи по сравнению со своими предшественниками, Note 13 Pro+ и Note 13 Pro, снабжёнными аккумуляторами 5000 и 5100 мА·ч соответственно.

Более ранние утечки приписывают новинкам наличие OLED-дисплея с изогнутыми краями, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также 50-Мп тройной камеры на задней панели. Ожидается, что Redmi Note 14 Pro будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, а Redmi Note 14 Pro+ обзаведётся SoC MediaTek Dimensity 7350.

Источник полагает, что официальный запуск линейки Redmi Note 14 может состояться во второй половине текущего месяца.