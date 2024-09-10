Новинка будет представлена в ближайшие часы.

Уже через несколько часов Sony должна представить долгожданную игровую приставку PlayStation 5 Pro, но информатор Брайан Поттер уже сейчас публикует свежие подробности о предстоящей новинке, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Technizo Concept

Утверждается, что игровая приставка PlayStation 5 Pro будет иметь ряд улучшений по сравнению со стандартной версией, PlayStation 5 — новинка будет комплектоваться усовершенствованными контроллерами DualSense с увеличенным временем автономной работы и улучшенными триггерами, а также получит поддержку HDR10+ и Dolby Vision для ряда потоковых платформ и физических дисков.

Стоимость новинки, согласно данным информатора, будет заметно выше стандартной модели — ожидается, что цена PS5 Pro Digital Edition в британской рознице составит £500 (59 500 рублей), а версия с дисководом Blu-ray будет оценена в £590 (70 000 рублей).

По словам Брайана Поттера, уже через несколько дней после официальной презентации своей новой модели игровой консоли, 19 сентября, Sony проведёт специальное мероприятие State of Play, посвящённое играм, раскрывающим возможности новинки.

Также информатор предполагает, что в продаже PlayStation 5 Pro Digital Edition появится 14 ноября, а модификация с дисководом Blu-ray выйдет 5 декабря текущего года.

Согласно более ранним утечкам, графический процессор PS5 Pro на базе RDNA 3 будет обеспечивать производительность на уровне видеоадаптера среднего класса Radeon RX 7700 XT в растеризации, а в играх с использованием трассировки лучей будет даже быстрее.

Официальная презентация игровой приставки Sony PlayStation 5 Pro должна состояться сегодня, 10 сентября, в 08:00 PDT (18:00 МСК).