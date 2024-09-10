Компания заботится о безопасности пользователей.

Корпорация Microsoft в целях заботы о своих клиентах инициирует процесс обновления Windows 11 до свежей версии в принудительном порядке уже в следующем месяце, о чём сообщает на своём официальном сайте, говорится в публикации сайта Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Компания напоминает, что менее чем через месяц Windows 11 версии 21H2 (Enterprise, Education и IoT Enterprise) и 22H2 (Home и Pro) подойдут к окончанию своего официального обслуживания и после октябрьского Patch Tuesday перестанут получать обновления.

Апдейт, выходящий 8 октября текущего года, станет последним для вышеназванных версий Windows 11, поэтому в целях безопасности софтверный гигант инициирует принудительный процесс перехода на Windows 11 23H2 на неадминистрируемых системах.

Компания отмечает, что после обновления Windows 11 до свежей версии система продолжит получать обновления, содержащие апдейты безопасности и повышающие защиту от последних угроз, поэтому данная процедура чрезвычайно важна.

Microsoft уже некоторое время проводит широкое развёртывание Windows 11 версии 23H2, а в ближайшем будущем должна представить Windows 11 24H2 для широкого круга лиц, обладающих ПК с процессорами Intel и AMD.

Ожидается, что свежее обновление принесёт целый ряд улучшений, а также решит известные проблемы, с которыми пользователи иногда сталкиваются в процессе своей работы в Windows 11.