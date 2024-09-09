У сумочки даже есть вентилятор на внешней стороне.

Модные аксессуары, пользующиеся популярностью среди людей, пытающихся выделиться или привлечь к себе внимание, часто оцениваются своими создателями весьма недёшево, но их качество и функциональность не всегда соответствуют своему ценнику, хотя «жертв» моды это не останавливает — судя по всему, этим руководствовался и создатель новой сумочки, в которой заключён графический процессор.

Как сообщает издание TechSpot, в продаже появилась пластиковая сумочка, которая, как считает её создатель, предназначена для богатых людей, следящих за модными тенденциями. При этом изделие представляет собой обычный пластиковый клатч с золотистой отделкой и интегрированным в его корпус графическим адаптером GeForce GT 730. Для придания своему продукту особого шарма производитель снабдил его вентилятором на внешней стороне.

Конечно, данный аксессуар выглядит достаточно необычно, особенно на женском плече, но его цена может удивить и даже отпугнуть большинство потенциальных покупателей — если на аукционе подержанных видеокарт модель GT 730 в настоящий момент можно приобрести примерно за $20, то создатель сумочки, оснащённой данным видеоадаптером, оценил свой продукт в $1024.

Источник фото: GPU Purses

Производитель отмечает, что сумочка выпускается ограниченным тиражом, но в ближайшее время готов сделать ещё десяток подобных «шедевров», судя по всему, если на его продукт будет спрос.

Обладателям более толстых кошельков предлагается премиальный вариант, снабжённый дорогостоящим ускорителем Nvidia H100, который в настоящее время можно приобрести за $25-30 тысяч. Сумочка, украшенная данным устройством, оценена её создателем в ошеломляющую сумму, составляющую $65 536. К сожалению, изображений, демонстрирующих данный продукт, производитель не предоставляет, поэтому его уникальный дизайн можно только представить.

С учётом того, что создатель данных аксессуаров использовал для формирования ценников степени двойки, он рассчитывает заинтересовать любителей компьютерного «железа», но положительный исход этой затеи выглядит весьма сомнительным.