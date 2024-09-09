Новинки получат высокопроизводительный чипсет нового поколения MediaTek Dimensity 9400.

Целый ряд производителей готовит ответ на дебют новой линейки смартфонов Apple iPhone 16 — не остаётся в стороне и компания Vivo, которая, как сообщает издание Wall Street China, планирует выпустить свою новую серию X200 в октябре, говорится в публикации сайта Gizmochina.

Рендер Vivo X200. Источник фото: Gizmochina/Digital Chat Station

Утверждается, что предстоящая линейка смартфонов Vivo будет представлена двумя моделями — стандартной X200 и X200 Pro. Ожидается, что производитель оснастит свои топовые смартфоны высокопроизводительным чипсетом нового поколения MediaTek Dimensity 9400.

По данным издания, базовая модель, Vivo X200, получит 6.3-дюймовую плоскую OLED-панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. На задней панели устройства расположится 22-нм основной датчик Sony с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольный модуль и перископический объектив с трёхкратным оптическим зумом. Питаться новинка будет от аккумуляторной батареи ёмкостью 5500 или 5600 мА·ч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки.

Старшей модели, Vivo X200 Pro, приписывается наличие изогнутого дисплея с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основного датчика с большой апертурой, возможно, аналогичного стандартной модели, 200-Мп перископического телеобъектива и 50-Мп сверхширокоугольного модуля.

Кроме того, новинка должна получить более ёмкую батарею на 6000 мА·ч, корпус с защитой от пыли и воды, соответствующий рейтингу IP68 или IP69, и улучшенный мотор по оси X, обеспечивающий лучшую обратную связь.

Предполагается, что обе модели будут работать под управлением свежей версии OriginOS на базе Android 15.

Информации о стоимости и доступности смартфонов Vivo серии X200 в настоящий момент не предоставляется.