Новинка должна дебютировать уже в октябре.

Уже через несколько недель компания Oppo должна представить свою новую серию смартфонов Find X8, получивших ряд улучшений по сравнению с предшественниками, а сегодня информатор Digital Chat Station раскрывает новые подробности о характеристиках стандартной модели, Oppo Find X8, говорится в публикации сайта Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Oppo Find X8 получит возможность пополнять заряд своей батареи беспроводным способом и обзаведётся корпусом с защитой от пыли и воды, соответствующим рейтингу IP68/69, что является улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Find X7, имеющей корпус с рейтингом IP65 и не получившей беспроводной зарядки.

Также информатор добавил, что новинка будет оснащаться виртуальными твердотельными кнопками и поддержкой магнитных аксессуаров.

Более ранние утечки приписывают новой модели наличие плоской OLED-панели с диагональю 6.5 или 6.6 дюйма, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, чипсета следующего поколения MediaTek Dimensity 9400 и аккумуляторной батареи ёмкостью 5600 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 или 100 Вт.

Новинка должна получить более скромные по сравнению с Pro-версией размеры, тройную камеру на задней панели, представленную 50-Мп основным датчиком с поддержкой оптической стабилизации изображения, 50-Мп сверхширокоугольным объективом и перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом.

Предполагается, что устройство будет работать под управлением ColorOS 15 на базе Android 15 и выпускаться в чёрном, голубом и белом цветовых оформлениях.

Ожидается, что линейка смартфонов Oppo Find X8 будет представлена в октябре текущего года.