Цена предстоящих топовых моделей смартфонов может повыситься.

Данные о заметном повышении стоимости предстоящего высокопроизводительного чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, которые ранее публиковал известный информатор Digital Chat Station, подтверждаются ещё одним надёжным источником, Ice Universe, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Как утверждает Ice Universe, компания Qualcomm повышает стоимость своего новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 4 по сравнению с моделью предшествующего поколения на 21 % — если чипсет Snapdragon 8 Gen 3 стоит чуть менее $200, то SoC следующего поколения оценили в $240.

Если информация подтвердится, то будущие флагманские модели смартфонов могут прибавить в цене, учитывая, что стоимость флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которым оснащаются доступные топовые модели текущего поколения, составляет около половины от общего ценника смартфона.

Отмечается, что повышение цены на чипсет Qualcomm следующего поколения может быть вполне оправдано с учётом того, что новинка получит производительные ядра Oryon, которыми компания также снабжает свои чипы Snapdragon X для ноутбуков, быстрый графический процессор Adreno восьмой серии и ряд других улучшений, положительно влияющих на быстродействие.

Отдельно следует учитывать, что для некоторых своих партнёров Qualcomm может делать определённые скидки или выпускать эксклюзивные версии, как, например, для Samsung, поэтому цена новых чипсетов для разных производителей может отличаться, что повлияет и на стоимость их продукции.