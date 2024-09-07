Новинки получат целый ряд новых возможностей камеры.

В связи со скорой презентацией новой серии смартфонов iPhone 16 в сети Интернет появляется всё больше информации о характеристиках новых моделей — сегодня свежими подробностями делится издание Neowin, ссылаясь на некоторые данные сайта 9To5Mac.

Источник фото: MacRumors

Сообщается, что смартфоны Apple iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат целый ряд новых функций камеры, в том числе возможность снимать видео в разрешении 4K со скоростью 120 кадров в секунду, в то время как модели предшествующего поколения, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, ограничиваются способностью записи видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Аналогичные возможности приписываются Pro-версиям iPhone 16 и для формата ProRes 4K при подключении внешнего хранилища. Кроме того, журналисты 9To5Mac обнаружили, что iPhone 16 Pro и Pro Max имеют способность записи видео в разрешении 8K, что обеспечивается качественной камерой и производительным чипсетом A18 Pro, но уверенности в том, что Apple наделит их этой возможностью, в настоящий момент нет.

Также ожидается, что модели серии iPhone 16 получат поддержку формата JPEG-XL для фотографий, способность удалять посторонние шумы из видео, новые режимы для фото и возможность приостанавливать и возобновлять запись видео в приложении «Камера».

Помимо этого, новинкам приписывается наличие специальной аппаратной кнопки камеры, позволяющей выполнять различные процессы в зависимости от характера воздействия на неё — например, простое нажатие сможет запустить приложение «Камера» или другое, выбранное пользователем, мягкое нажатие активирует автофокус, сильное нажатие позволит сделать фото или начать запись видео, а проведение пальцем по её поверхности обеспечит изменение зума или экспозиции.

Чуть ранее аналитики TrendForce опубликовали ожидаемые цены и спецификации моделей серии iPhone 16, некоторые из которых могут удивить, а часть — разочаровать.