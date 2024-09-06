Более доступные модели iPhone 16 получат посредственный дисплей.

Компания Apple готовится представить свою новую линейку смартфонов iPhone 16, о которой в сети Интернет появилось уже немало информации, но аналитики TrendForce решили дополнить её своим материалом, проливающим свет на ожидаемые цены и характеристики будущих новинок, сообщает издание Neowin.

Источник фото: MacRumors

Специалисты подтверждают, что новая серия смартфонов от Apple получит чипы нового поколения, выполненные по 3-нм технологическому процессу TSMC — стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus обзаведутся SoC A18, в то время как iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены чипсетом A18 Pro.

Потенциальные покупатели iPhone 16 и iPhone 16 Plus могут быть несколько разочарованы тем, что данные модели не получат экраны с увеличенной до 90 Гц частотой обновления, ограничившись LTPS-дисплеями с достаточно посредственным на текущий момент показателем 60 Гц. При этом Pro-версии, как и ожидалось, оснастят LTPO-экранами с частотой обновления 120 Гц.

Сглаживает данную ситуацию то, что стандартные модели сравняются с вариантами Pro по объёму оперативной памяти, получив в своё распоряжение 8 ГБ LPDDR5X. Конфигурации хранилища при этом останутся без изменений — 128/256/512 ГБ для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, 256/512 ГБ/1 ТБ для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Источник фото: Neowin/TrendForce

Также сообщается, что все представители серии обзаведутся дисплеями, выполненными по технологии Flexible AMOLED On-cell, но их диагональ, как и полагается, будет различаться — стандартный iPhone 16 получит 6.06-дюймовый экран, iPhone 16 Pro сможет рассчитывать на 6.27-дюймовую панель, iPhone 16 Plus оснастят 6.67-дюймовым экраном, а iPhone 16 Pro Max будет снабжён 6.85-дюймовой панелью.

Кроме того, iPhone 16 Pro приписывают наличие перископического объектива, как и у более дорогой модели iPhone 16 Pro Max.

Ожидаемая стоимость iPhone 16 в версиях 128/256/512 ГБ — $799/$899/$1099, iPhone 16 Plus в конфигурациях 128/256/512 ГБ — $899/$999/$1199, iPhone 16 Pro в модификациях 256/512 ГБ/1 ТБ — $1099/$1299/$1499, а iPhone 16 Pro Max с 256/512 ГБ/1 ТБ — $1199/$1399/$1599.

Аналитики TrendForce полагают, что объём производства всех моделей серии iPhone 16 составит суммарно около 86.7 млн единиц во второй половине текущего года, что на 8 % больше в годовом исчислении.