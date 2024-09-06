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Xiaomi выпускает портативный аккумулятор Power Bank 10000 33W со встроенным кабелем по цене $21
Новинка поддерживает несколько протоколов быстрой зарядки.

Компания Xiaomi расширяет ассортимент своих внешних аккумуляторов, выпуская новую модель Xiaomi Power Bank 10000 33W со встроенным кабелем USB Type-C и целым рядом возможностей, а также поддержкой нескольких протоколов быстрой зарядки, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Портативный аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000 33W, как понятно из названия, имеет суммарную ёмкость в 10 000 мА·ч, оснащаясь двумя батареями по 5 000 мА·ч каждая, и максимальную выходную мощность 33 Вт, обеспечиваемую при помощи встроенного кабеля USB Type-C или порта USB Type-C, благодаря чему заряд батареи Xiaomi 14 Pro восполняется на 51 % всего за полчаса.

Дополнительно новинка имеет и третий разъём USB Type-C, обеспечивающий выходную мощность до 22.5 Вт. При одновременной зарядке нескольких устройств мощность распределяется между несколькими портами, но конкретные цифры не называются. Кроме того, портативный аккумулятор поддерживает режим низкого тока, протоколы быстрой зарядки Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0.

В том случае, если встроенный кабель USB Type-C не требуется, его можно подключить к порту USB Type-C в качестве ремешка для переноски.

Размер новинки составляет 80.9x65.9x26.0 мм. Устройство предлагается в коричневом (Light Brown) и голубом (Deep Space Blue) цветовых оформлениях.

Рекомендованная розничная цена портативного аккумулятора Xiaomi Power Bank 10000 33W в китайской рознице составляет 149 юаней (21 доллар), но в настоящий момент действует скидка, позволяющая приобрести новинку за 129 юаней (18 долларов).

#xiaomi #power bank 10000 33w
Источник: notebookcheck.net
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