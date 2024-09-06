Ожидается, что презентация новинки состоится в ближайшие дни.

Слухи о скором анонсе новой игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro продолжают циркулировать в сети Интернет, обрастая новыми подробностями — как сообщает издание NotebookCheck, известный информатор Lunatic Ignus обнародовал подробности относительно планов Sony.

Источник фото: NotebookCheck/Technizo Concept

Утверждается, что официальная презентация игровой приставки PlayStation 5 Pro состоится на следующей неделе — информатор намекает, что данное событие произойдёт во вторник или среду, то есть 10 или 11 сентября.

Также сообщается, что спустя несколько дней после официального анонса своей новой консоли Sony проведёт ещё одно мероприятие, называемое State of Play 2024, на котором представит «контент первой партии», что, судя по всему, означает презентацию новых тайтлов, предназначенных специально для PS5 Pro.

Несколько часов назад стало известно, что Sony, судя по всему, намекает на приближающийся анонс PlayStation 5 Pro, поместив иконку предполагаемой новинки на один из своих рекламных постеров.

Чуть ранее в сети появилась информация, сообщающая о производительности PS5 Pro — утверждается, что графический процессор новинки в растеризации будет соответствовать возможностям видеокарты среднего класса AMD Radeon RX 7700 XT, а в трассировке лучей будет быстрее.

Кроме того, ряд источников утверждает, что Sony работает над собственной технологией масштабирования, аналогичной Nvidia DLSS или AMD FSR, что позволит поднять качество игрового процесса на новый уровень.