Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Процессор Intel Arrow Lake-HX с 24 ядрами уступает AMD Ryzen 9 7945HX в Cinebench R23
По сравнению с показателями моделей предшествующих поколений новинка выглядит неплохо.

По мере приближения даты презентации новейших процессоров Intel Arrow Lake утечек, проливающих свет на производительность предстоящих новинок, становится всё больше — ранее в сети Интернет появилось сразу несколько тестов, демонстрирующих быстродействие настольных моделей, а сегодня информатор YouTube-канала Moore's Law Is Dead поделился свежими данными не только относительно возможностей новых CPU для десктопных ПК, но и мобильных моделей, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Wccftech

Согласно опубликованному информатором скриншоту, в бенчмарке Cinebench R23 мобильный процессор Intel Arrow Lake-HX, обладающий 24 ядрами и 24 потоками, в многоядерном тесте завоевал более 32 100 баллов — утверждается, что результат CPU даже ближе к 32 200 очкам. 

Источник фото: NotebooCheck/Moore's Law Is Dead/YouTube

Если результаты соответствуют действительности, то представитель Arrow Lake-HX заметно быстрее моделей Intel предшествующих поколений — новинка производительнее Core i9-13900HX на 14 % и обгоняет Core i9-14900HX на 11 %. В противостоянии с процессором AMD ситуация не такая радужная — Ryzen 9 7945HX опережает новую модель от Intel на 4 %.

Энергопотребление процессора Arrow Lake-HX, по словам информатора, было настроено на значение 120 Вт, но достигало 150 Вт в некоторых случаях, что примерно соответствует показателям Core i9-13900HX и Core i9-14900HX, то есть новинка такая же прожорливая, как и её предшественницы.

Настольные процессоры Arrow Lake, как утверждает MLID, потребуют ещё больше энергии — информатор говорит о вдвое больших цифрах по сравнению с мобильными моделями, то есть около 300 Вт, что явно будет превышать показатели конкурирующих моделей от AMD.

Отмечается, что опубликованный скриншот может демонстрировать показатели предсерийного образца, поэтому рекомендуется дождаться тестов розничных моделей, чтобы сделать окончательные выводы.

#amd ryzen 9 7945hx #intel arrow lake-hx
Источник: notebookcheck.net
1
Показать комментарии (1)
Lenovo выпустила на рынок игровой ноутбук Legion R9000P 2024 с Ryzen 9 7945HX и RTX 4060
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
12
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
5
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
9
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
+
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
13
Xiaomi готовит к выходу Poco M7 Pro 5G
+
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта 2" представлен на выставке MSPO-2024
1
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
1
"Искандер" атаковал склад и центр обслуживания MGM-140 ATACMS, устроив сильный пожар под Одессой
+
PCGH протестировали Star Wars Outlaws с 20 процессорами и 25 видеокартами
+
ВМС США установили на военном корабле нелегальный Wi-Fi с помощью антенны Starlink
+
Хакеры, взломавшие WazirX на $230 млн, переводят средства в Tornado Cash, санкционированный США
+
В магазинах РФ дорожает электроника, PlayStation 5 Slim за месяц прибавила 12 000 рублей
1
Команда Grass вчера анонсировала чекер для airdrop
3
MWM: Боевая эффективность Су-34 и бомбы-планеры, которые невозможно сбить, пугают Запад
+
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
13
Ryzen 7 9700X протестировали в 23 играх под Windows 10, Windows 11 23H2 и Windows 11 24H2
1
Появились реальные изображения предстоящей серии складных смартфонов Tecno Phantom V
+
Фотограф назвал две основные причины взять iPhone 16 Pro вместо iPhone 16 Pro Max
1

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
3
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
1
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
27
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
55
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
5
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
30
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
3
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
7
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
1

Сейчас обсуждают

Александр Пурвин
18:24
зима близко...
Генсек НАТО призвал Китай прекратить «поддержку» России
l33t_h4x00r
18:14
AMD is Ryzen! AMD in your face! AMD is ..risen! AMD will win!!! ... this day!!!
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
Зю
18:08
Ноуты всегда были лакмусовой бумажкой производительности процессоров. Во времена FX ноуты на АМД были горячими свиньями. С выходом Рузенов титул горячих свиней перешёл к Интел. Это вам не в десктопе п...
Процессор Intel Arrow Lake-HX с 24 ядрами уступает AMD Ryzen 9 7945HX в Cinebench R23
SlyBiBi
17:59
Рекламо-дрочер! Закрыл бы ты свой сифон, раз и навсегда!
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Enforsen Bsv
17:45
...евроГейские задергались ..)))
Генсек НАТО призвал Китай прекратить «поддержку» России
Блейд
17:41
ты тоже сдохнешь. мы все смертны
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Блейд
17:40
прекращай завидовать. евгеш уже не смешно
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Нивхурил
17:31
Имодиум тебе в помощь
ОАК построит для ГТЛК почти 240 пассажирских самолётов SJ-100, Ту-214 и Ил-114-300
slikts
17:27
Говорящая голова на "корочку хлеба" зарабатывает...
Генсек НАТО призвал Китай прекратить «поддержку» России
VRoman
17:25
А пред-майнинговый уровень продаж видюх так и не восстановился.
Поставки видеокарт во втором квартале выросли на 1,8%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем