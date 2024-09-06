По сравнению с показателями моделей предшествующих поколений новинка выглядит неплохо.

По мере приближения даты презентации новейших процессоров Intel Arrow Lake утечек, проливающих свет на производительность предстоящих новинок, становится всё больше — ранее в сети Интернет появилось сразу несколько тестов, демонстрирующих быстродействие настольных моделей, а сегодня информатор YouTube-канала Moore's Law Is Dead поделился свежими данными не только относительно возможностей новых CPU для десктопных ПК, но и мобильных моделей, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Wccftech

Согласно опубликованному информатором скриншоту, в бенчмарке Cinebench R23 мобильный процессор Intel Arrow Lake-HX, обладающий 24 ядрами и 24 потоками, в многоядерном тесте завоевал более 32 100 баллов — утверждается, что результат CPU даже ближе к 32 200 очкам.

Источник фото: NotebooCheck/Moore's Law Is Dead/YouTube

Если результаты соответствуют действительности, то представитель Arrow Lake-HX заметно быстрее моделей Intel предшествующих поколений — новинка производительнее Core i9-13900HX на 14 % и обгоняет Core i9-14900HX на 11 %. В противостоянии с процессором AMD ситуация не такая радужная — Ryzen 9 7945HX опережает новую модель от Intel на 4 %.

Энергопотребление процессора Arrow Lake-HX, по словам информатора, было настроено на значение 120 Вт, но достигало 150 Вт в некоторых случаях, что примерно соответствует показателям Core i9-13900HX и Core i9-14900HX, то есть новинка такая же прожорливая, как и её предшественницы.

Настольные процессоры Arrow Lake, как утверждает MLID, потребуют ещё больше энергии — информатор говорит о вдвое больших цифрах по сравнению с мобильными моделями, то есть около 300 Вт, что явно будет превышать показатели конкурирующих моделей от AMD.

Отмечается, что опубликованный скриншот может демонстрировать показатели предсерийного образца, поэтому рекомендуется дождаться тестов розничных моделей, чтобы сделать окончательные выводы.