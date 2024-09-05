Новинка раскрыла своё название.

Бренд Motorola в ближайшем будущем пополнится доступной складной моделью смартфона, получившей название Motorola Razr 50s — предстоящая новинка была замечена журналистами издания MySmartPrice в базе данных сертификации HDR10+, сообщает сайт Gizmochina.

Веб-сайт сертификации подтверждает название новинки, Motorola Razr 50s, и поддержку устройством стандарта HDR10+. Отмечается, что буква «s» в имени устройства, судя по всему, указывает на её принадлежность к более доступному классу в линейке складных смартфонов Razr 50, выпускаемых под брендом Motorola.

Motorola Razr 50. Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что новинка будет обладать более скромными характеристиками по сравнению с флагманской складной моделью Motorola Razr 50, которая имеет чипсет MediaTek Dimensity 7300X, 6.9-дюймовый складной дисплей, выполненный по технологии pOLED, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 3.6-дюймовый внешний pOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1700 нит, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 13-Мп сверхширокоугольный объектив, 32-Мп селфи-камеру, аккумулятор ёмкостью 4200 мА·ч, поддерживающий быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 30 и 15 Вт соответственно, стереодинамики с Dolby Atmos и три микрофона.

Остаётся ожидать появления Motorola Razr 50s в базе данных Geekbench и на сайтах сертификации, чтобы узнать о характеристиках устройства, что, судя по всему, произойдёт уже в ближайшем будущем.