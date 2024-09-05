В бюджетном сегменте доминируют производители из Азии.

Продажи бюджетных моделей смартфонов растут, а на мобильном рынке доминируют компании, базирующиеся в Азии — это следует из отчёта, обнародованного компанией Counterpoint Research.

Источник фото: GSMArena

Согласно опубликованному отчёту, объёмы продаж бюджетных смартфонов, стоимость которых находится ниже планки в 150 долларов (13 400 рублей), во втором квартале текущего года заметно выросли, увеличившись на 10 % в годовом исчислении и превысив показатель в 100 миллионов единиц.

При этом доля продаж доступных моделей составила 37 % от общего объёма мировых продаж смартфонов, а наибольший вклад внесли покупатели в развивающихся странах, составив около 75 % от суммарного количества клиентов.

В топ-10 наиболее популярных смартфонов в сегменте до 150 долларов во втором квартале текущего года оказалось по три модели Xiaomi, Samsung и Oppo, а также одна от TECNO. Первую строчку по объёмам продаж с показателем 4.1 % занял Xiaomi Redmi 13C 4G, на второй позиции оказался Samsung Galaxy A05 (4.0 %), а замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy A15 4G (3.3 %).

Источник фото: Counterpoint Research

Отмечается, что модели, поддерживающие стандарт 5G, становятся всё доступнее, а производители в последнее время всё активнее внедряют его в свои бюджетные смартфоны, используя это в качестве одного из ключевых преимуществ в своих рекламных материалах.

Первым бюджетным смартфоном с поддержкой 5G, дебютировавшим рейтинге наиболее популярных доступных моделей, стал Xiaomi Redmi 13C 5G, с результатом 2.4 % занявший четвёртое место по объёмам продаж. Модели Xiaomi Redmi 12 5G и Realme 12x также продемонстрировали высокие показатели в категории бюджетных смартфонов с 5G, но в топ-10 не попали.

Остальные места в рейтинге разделились следующим образом — пятую строчку занял Xiaomi Redmi A3 (2.4 %), на шестой позиции расположился Samsung Galaxy A05s (2.3 %), седьмое место завоевал TECNO Spark Go 2024 4G, на восьмой строке оказался Oppo A18 (1.5 %), а на девятом и десятом месте с результатом 1.4 % находятся Oppo A58 4G и A38.