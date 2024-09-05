Новинка будет не только быстрее, но и прожорливее предшественницы.

Несколько дней назад известный информатор kopite7kimi намекнул на факт увеличения энергопотребления для предстоящих видеокарт Nvidia GeForce RTX 50, а сегодня просочились дополнительные подробности о будущих новинках, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: PCGamesN

По словам информатора, видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080 будут весьма прожорливыми по сравнению с моделями предшествующего поколения, потребляя 600 и 400 Вт соответственно, что на 150 и 80 Вт выше показателей GeForce RTX 5090 и RTX 4080.

Также GeForce RTX 5080 приписывается весьма заметное повышение быстродействия по сравнению с предшественницей — утверждается, что субфлагманская модель нового поколения будет как минимум на 30 % быстрее RTX 4080 и на 10 % производительнее RTX 4090.

Отмечается, что цифры достаточно велики, но на фоне прироста производительности RTX 4080 по сравнению с RTX 3080, превышающего 50 %, данный показатель не кажется чем-то экстраординарным.

При этом даже такого роста хватит, чтобы обойти конкурентов — если утечки верны, AMD Radeon RX 8800 XT, оснащённая самым мощным графическим чипом следующего поколения Navi 48, по производительности растеризации будет соответствовать лишь GeForce RTX 4080, поэтому исход противостояния предрешён.

Конечно, немаловажным фактором, на который обращает внимание большинство покупателей, является стоимость, о которой в настоящее время можно только гадать, но уже сейчас эксперты предполагают, что цена GeForce RTX 5080 будет достаточно высокой.