Новинка отличается своей универсальностью.

Компания Bitmo Lab выпускает оригинальный аксессуар GameBaby, выполняющий функции защитного чехла и позволяющий превратить iPhone в портативную игровую консоль, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

GameBaby сочетает в себе функции чехла, благодаря чему смартфон получает дополнительную защиту от внешних воздействий, и игрового контроллера — аксессуар разделён на две половины, одна из которых в процессе игры закрывает нижнюю часть экрана смартфона специальной панелью, на которой размещены кнопки управления, благодаря чему имитируются портативные игровые консоли серии Game Boy и NES.

Новинка отличается универсальностью использования, позволяя перемещать нижнюю половину с элементами управления на заднюю часть смартфона, тем самым трансформируясь в обычный защитный чехол.

Кроме того, GameBaby не требует дополнительных элементов питания и подключения к смартфону, так как в процессе своей работы использует емкостное сенсорное управление. Новинка совместима не только с текущей моделью iPhone 15 Pro Max, но и с предстоящей iPhone 16 Pro Max.

Устройство разработано с учётом совместимости с эмулятором Delta, что позволит геймерам играть в разнообразные ретро-игры.

Стоимость GameBaby для первой тысячи покупателей, успевших оформить предварительный заказ, составит 20 долларов, а затем увеличится до 25 долларов. Продажи новинки планируется начать в октябре, после чего стандартная цена устройства будет составлять 40 долларов.