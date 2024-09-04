Кроме того, новинка поддерживает технологию Nvidia G-Sync Pulsar.

Компания Acer продолжает знакомить потенциальных клиентов со своими новыми продуктами — производитель уже представил на выставке IFA 2024 новую версию ноутбука Nitro V 14 с видеокартой GeForce RTX 4050 и процессором Ryzen 8040, а сейчас анонсирует свой новый игровой монитор, получивший название Predator XB273U F5 и высокие характеристики, способные удовлетворить потребности профессиональных геймеров.

Источник фото: NotebookCheck/Acer

Как сообщает издание NotebookCheck, монитор Acer Predator XB273U F5 оснащается матовой IPS-панелью с диагональю 27 дюймов, разрешением WQHD (2560x1440 точек), высокой частотой обновления 360 Гц и низким временем отклика, составляющим всего 1 мс, что обеспечит отсутствие смазывания изображения даже в самых динамичных сценах.

Дополнительно новинка снабжается поддержкой технологии Nvidia G-Sync Pulsar, которая способна обеспечить плавную картинку без задержек при улучшении чёткости движения в четыре раза.

Также устройство имеет широкие углы обзора, составляющие 178 градусов по горизонтали и вертикали, что позволит наслаждаться качественным изображением практически из любого положения.

Подключение монитора к другим устройствам обеспечивается благодаря наличию двух портов HDMI 2.1 и одного разъёма DisplayPort 1.4.

В настоящее время производитель не делится информацией о стоимости монитора Acer Predator XB273U F5, но обещает это сделать в ближайшем будущем.