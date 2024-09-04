Новинка поставляется в модификациях с двумя версиями дисплея.

В рамках выставки IFA 2024 компания Acer представляет новую версию ноутбука Nitro V 14 с процессором AMD серии Ryzen 8040 и видеокартой до GeForce RTX 4050, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Acer

Ноутбук Acer Nitro V 14 ANV14-61 предлагается в конфигурациях с APU Ryzen 5 8645HS и Ryzen 7 8845HS, оснащёнными NPU производительностью 16 TOPS, мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050, GeForce RTX 3050 или GeForce RTX 2050, оперативной памятью DDR5 до 32 ГБ и твердотельным накопителем объёмом до 2 ТБ.

Покупателю на выбор доступны модификации с двумя версиями дисплеев — 14.5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2.5K (2560x1600 точек), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц, яркостью 300 нит, охватом 100 % цветового пространства sRGB и Acer ComfyView или экраном IPS с диагональю 14.5 дюйма, разрешением 1920x1200 точек, частотой обновления 120 Гц, яркостью 350 нит и заявленным охватом 100 % цветовой области sRGB.

Новинка позволяет включать встроенный графический процессор при помощи MUX для небольшого увеличения быстродействия в играх.

Питанием устройство в 2.5K-версии обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея ёмкостью 57 Вт·ч с четырьмя ячейками, которая, по словам производителя, поддерживает автономную работу ноутбука в режиме воспроизведения видео в течение шести часов.

Кроме того, новинка имеет кардридер для карт памяти microSD, порт HDMI 2.1, один разъём USB4 Type-C 40 Гбит/с с поддержкой DisplayPort и зарядки, по два порта USB 3.2 Type-A Gen 1 и Gen 2, а также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Стоимость ноутбука Acer Nitro V 14 в американской и европейской рознице стартует от 1100 долларов и 1199 евро соответственно.