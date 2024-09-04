В настоящее время новинка выглядит лучшим игровым выбором.

Несколько дней назад в продаже появилась доступная модель процессора AMD с игровым уклоном, Ryzen 5 7600X3D, а сегодня новинка была протестирована журналистами издания Tom's Hardware, продемонстрировав высокие показатели в играх по сравнению с более дорогими современными моделями, сообщает сайт NotebookCheck.

Источник фото: Tom's Hardware/AMD

В тестах использовалась ОС Windows 11 23H2 с патчем, увеличивающим производительность процессоров AMD, и видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090. Кроме того, оперативная память для моделей AMD была разогнана до DDR5-6000 при помощи Expo.

В исследовании производительности процессор Ryzen 5 7600X3D, оснащённый 6 ядрами на базе Zen 4, показал себя с лучшей стороны, не только обойдя флагманскую модель Intel, Core i9-14900K, но и обогнав модели на более новой архитектуре Zen 5, в том числе Ryzen 7 9700X, не говоря уже о Ryzen 5 9600X. Единственной моделью, которой новинка уступила в данном тесте, была Ryzen 7 7800X3D, имеющая на два ядра больше при равном объёме кэша L3, составляющем 96 МБ.

Источник фото: NotebookCheck/Tom's Hardware

Конечно, отрыв Ryzen 5 7600X3D от Core i9-14900K не слишком значителен и чуть превышает 1 %, но с учётом гораздо более низкой цены новой модели от AMD, составляющей всего $300, в то время как процессор от Intel стоит $530, выбор очевиден.

По сравнению с другими моделями AMD процессор Ryzen 5 7600X3D также выглядит наиболее выгодным игровым вариантом, уступая Ryzen 7 7800X3D лишь 8.5 %, но имея стоимость на $100 ниже.

Единственной загвоздкой является тот факт, что в настоящее время новинка выпущена ограниченным тиражом и доступна только в американской сети магазинов Micro Center. Конечно, в будущем ситуация с доступностью может измениться в лучшую сторону, или же геймерам придётся приобретать Ryzen 5 7600X3D по неофициальным каналам поставок.