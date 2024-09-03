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Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
До официальной презентации новинок осталось менее суток.

До официального анонса новых моделей экшн-камер GoPro Hero и Hero 13 Black осталось всего несколько часов, но в сети Интернет уже появились изображения, демонстрирующие процесс распаковки новинок и раскрывающие ряд их характеристик, которые публикует издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/GAtamer/Quadro_News

Согласно информации, отражённой на упаковке новинки, экшн-камера GoPro Hero 13 Black, как и сообщалось ранее, получит возможность делать фотоснимки с разрешением 27 Мп, а также записывать видео в разрешении 5.3K со скоростью 60 кадров в секунду, 4K с показателем 120 кадров в секунду и 2.7K со скоростью 240 кадров в секунду.

Кроме того, устройство поддерживает расширенный динамический диапазон (HDR), 10-битный цвет, установку различных линз, обеспечивает широкий угол обзора 177 градусов, снабжается GPS и имеет целый ряд других возможностей, в том числе водонепроницаемость до 10 метров.

Источник фото: NotebookCheck/Quadro_News

Компактная модель GoPro Hero отличается от стандартной версии весом всего 86 г и более скромными характеристиками — новинка позволяет снимать фотокадры с разрешением 12 Мп, производить видеосъёмку в разрешении 4K со скоростью 30 кадров в секунду и 2.7K с показателем 60 кадров в секунду, а также выдерживает погружение в воду на глубину до 5 метров.

Помимо этого, модель, судя по всему, лишена фронтального дисплея — вместо него располагается большой радиатор.

Источник фото: NotebookCheck/GAtamer

Как стало известно ранее, экшн-камеры GoPro Hero и Hero 13 Black будут официально презентованы 4 сентября текущего года в 06:00 PT (16:00 МСК)

#gopro hero #gopro hero 13 black
Источник: notebookcheck.net
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Производитель раскрыл дату официальной презентации GoPro Hero и Hero 13 Black
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