Новинки будут представлены раньше ожидаемого срока.

Уже через несколько дней будут представлены две новые модели экшн-камер GoPro Hero и Hero 13 Black, причём их презентация, судя по всему, состоится раньше предполагаемого рядом источников срока — сегодня производитель опубликовал короткий видеоролик, в котором сообщил дату анонса предстоящих новинок, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

В опубликованном компанией тизере представлены две камеры, скрывающиеся в тени — одна из моделей, судя по всему, Hero 13 Black, демонстрирует ряд своих элементов, в том числе дисплей на передней панели, расположенный рядом с датчиком камеры и радиатором.

Конечно, видеоролик не предоставил какой-либо полезной информации относительно характеристик новинок, тем более, что предыдущие утечки раскрыли ключевые спецификации GoPro Hero 13 Black, но сообщил, что новые модели будет официально представлены 4 сентября текущего года в 06:00 PT (16:00 МСК).

Источник фото: GoPro/X

Ранее ряд источников утверждал, что запуск новых моделей GoPro состоится 16 сентября, но производитель вносит коррективы в данную утечку, хотя не исключено, что информаторы намекали на фактическую доступность новинок в продаже.

Как стало известно ранее, экшн-камера GoPro Hero 13 Black получит тот же сенсор с разрешением 27 Мп, что и модель предшествующего поколения, предоставляя возможность записи видео в разрешении 5.3K со скоростью 60 кадров в секунду или 4K с показателем 120 кадров в секунду.

Кроме того, новинка сохранит поддержку HDR и HyperSmooth 6.0, но обзаведётся более ёмкой батареей на 1900 мА·ч (против 1720 мА·ч у предшественницы). Основной упор при запуске новой модели, судя по всему, будет сделан на дополнительных аксессуарах.

Экшн-камера GoPro Hero, судя по всему, придёт на смену GoPro 11 Mini в качестве компактной модели, поддерживающей HyperSmooth и запись видеороликов в замедленном режиме. Помимо этого, новинка может получить ряд конструктивных изменений.

К настоящему времени производитель не подтверждал характеристик своих новых продуктов, поэтому стоит подождать несколько дней до их официальной презентации.