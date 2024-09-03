Также в агентстве подтвердили дату возвращения Starliner на Землю.

Запись разговора между специалистами НАСА и астронавтом Бутчем Уилмором по поводу странных звуков, издаваемых динамиком космического корабля Starliner, породила в сети Интернет немало споров относительно причин их возникновения, а сегодня американское космическое агентства дало официальный ответ по этому поводу, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Звуки, которые доносились из динамика космического корабля Starliner, были похожи на «пинг» сонара, а астронавт Бутч Уилмор, обнаруживший их, не смог выявить причину их возникновения, поэтому поспешил обратить к специалистам НАСА, чтобы они разобрались с проблемой.

Тем временем в сети Интернет выдвигались различные гипотезы относительно данной ситуации, наиболее правдоподобным из которых выглядит вывод бывшего инженера НАСА доктора Филипа Метцгера — по его словам, астронавты и ранее встречались с так называемыми блуждающими сигналами, представляющими собой электромагнитные помехи, с которыми в условиях космоса бороться чрезвычайно трудно.

После анализа загадочного звука специалисты НАСА пришли к весьма похожему заключению — по их словам, обратная связь от динамика была вызвана особенностями аудиоконфигурации между космическим кораблём Starliner и Международной космической станцией, что связано со сложностью системы, позволяющей соединять между собой сразу несколько космических аппаратов и модулей, в процессе чего и возникают различные шумы.

В НАСА отметили, что данная ситуация не оказала какого-либо технического влияния на функционирование МКС, Starliner и экипаж, поэтому работа продолжается в штатном режиме.

Кроме того, представители агентства подтвердили, что космический корабль Starliner будет отстыкован от МКС в беспилотном режиме 6 сентября текущего года. При этом сроки могут быть пересмотрены из-за возникновения нештатных ситуаций или неблагоприятных погодных условий.

Ранее в НАСА приняли решение отправить челнок на Землю без экипажа в связи с выявленными проблемами, в то время как астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс задержатся на Международной космической станции до февраля следующего года и отправятся домой на борту корабля Dragon компании SpaceX.