Астронавт, сообщивший о проблеме, не знает, что именно их издаёт.

Космический корабль Starliner, с которым у НАСА возникло уже немало проблем, преподнёс ещё один «сюрприз», озадачивший специалистов — как сообщает издание Ars Technica, американский астронавт Бутч Уилмор заметил странные звуки, издаваемые динамиком внутри космического челнока.

Источник фото: SpaceNews/NASA

После того как астронавт столкнулся с достаточно странным явлением, он поспешил передать информацию о своей находке на Землю, отметив в своём сообщении НАСА, что не знает причину звука, который доносится из динамика.

После нескольких минут специалисты космического агентства подключились по «жёсткой связи», а астронавт, который, судя по всему, находился внутри космического корабля, поднёс свой микрофон к динамику, издававшему характерный пульсирующий звук, похожий на «пинг» сонара.

К настоящему времени НАСА не давало разъяснений относительно данного инцидента и, судя по всему, до сих пор разбирается, что именно является причиной странного звука, издаваемого динамиком внутри космического корабля Starliner.

Несмотря на то, что космонавты ряда стран встречались с различными странными звуками, находясь на борту космических аппаратов, в связи с существованием целого ряда проблем у Starliner ещё один инцидент приносит дополнительные опасения.

В настоящий момент космический корабль Starliner пристыкован к МКС, но уже через несколько дней НАСА планирует отправить его на Землю в беспилотном режиме, в то время как астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс будут вынуждены ждать до февраля следующего года, чтобы добраться домой на борту челнока Dragon компании SpaceX.

Запись странного звука и разговора астронавта со специалистами НАСА была сделана метеорологом Робом Дейлом и доступна на сайте источника.