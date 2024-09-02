Samsung может отказаться от использования чипсета собственной разработки в новой линейке.

По мере приближения даты официального запуска новой линейки смартфонов Galaxy S25 в сети Интернет появляется всё больше информации относительно оснащения предстоящих новинок, а свежие данные могут даже озадачить — как заявляет Hankyung, в своей новой серии смартфонов компания Samsung откажется от применения чипа собственной разработки, отдав предпочтение SoC от Qualcomm, сообщает издание Gizmochina.

Рендер Samsung Galaxy S25 Ultra. Источник фото: Gizmochina

Обычно Samsung использовала разные чипсеты для своих флагманских линеек смартфонов — например, модели Galaxy S24 и Galaxy S24+ на большинстве рынков представлены с чипом Exynos 2400, а Galaxy S24 Ultra оснащается SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Новый же отчёт Hankyung утверждает, что предстоящие модели Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будут снабжены исключительно чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Предполагается, что это может быть связано со стремлением Samsung обеспечить наивысшую производительность для своих будущих топовых продуктов.

Ожидается, что чип нового поколения Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm сможет обеспечить заметное увеличение быстродействия, достигающее 30 процентов в области искусственного интеллекта и графических задачах.

Конечно, для тех пользователей, которым важна высокая производительность, оснащение серии Galaxy S25 чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 станет хорошей новостью, так как чипы Exynos зачастую отставали от SoC Qualcomm, но в связи с этим будет наблюдаться и негативный эффект — по словам аналитика Минг-Чи Куо, стоимость Snapdragon 8 Gen 4 на 25-30 % выше ценника модели предшествующего поколения.

Это значит, что конечным потребителям, если слухи подтвердятся, придётся заплатить более высокую цену за модель серии Galaxy S25 — чип нового поколения от Qualcomm может оказаться на 70 долларов дороже предшественника.