По целому ряду характеристик новинка аналогична Snapdragon 7s Gen 2.

Компания Qualcomm без особого шума представляет свой новый чипсет Snapdragon 6 Gen 3, имеющий схожие с чипом Snapdragon 7s Gen 2 характеристики, но всё же уступающий ему по ряду параметров, и предназначенный для доступных устройств, говорится в материале сайта Gizmochina.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, имеющий кодовое название SM6475-AB и выпускающийся по 4-нм технологическому процессу, получил четыре производительных ядра Cortex-A78, способных достигать частоты 2.4 ГГц, и четыре эффективных ядра Cortex-A55, функционирующих на частоте до 1.8 ГГц, а также графический процессор Adreno 710 — конфигурация весьма похожа на оснащение Snapdragon 7s Gen 2, за исключением того, что эффективные ядра SoC предыдущего поколения работают на частоте до 1.95 ГГц.

Новинка поддерживает оперативную память LPDDR4X-2100 и LPDDR5-3200, одинарную камеру с разрешением 48 Мп, двойную с датчиками на 32+16 Мп или тройную с сенсорами до 16 Мп каждый. Также поддерживается видеосъёмка 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду, замедленная съёмка в разрешении 720p с показателем 240 кадров в секунду и фотосъёмка с разрешением до 200 Мп.

Помимо этого, чипсет имеет поддержку дисплеев с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц (против 144 Гц у Snapdragon 7s Gen 2), 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E и Qualcomm Quick Charge 4+, а также способен обеспечить скорость нисходящей линии, достигающей 2.9 Гбит/c.

Источник фото: Gizmochina

Предполагается, что SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 позволит производителям выпускать новые модели с высоким быстродействием по более доступной цене.