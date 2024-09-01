Новинка получит до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Компания Realme работает над своей новой моделью смартфона Realme P2 Pro 5G, которая придёт на смену дебютировавшему в текущем году Realme P1 Pro 5G, о чём свидетельствует недавнее появление предстоящей новинки на сайте сертификации BIS и свежая утечка от 91mobiles, проливающая свет на некоторые характеристики устройства, сообщает издание Gizmochina.

Серия Realme 13 Pro 5G. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что базовая версия смартфона Realme P2 Pro 5G получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, более дорогой вариант обзаведётся 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ, а старшие версии будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 256/512 ГБ.

Новинка будет поставляться в следующих цветовых оформлениях — зелёном (Chameleon Green) и сером (Eagle Grey). Также известно, что устройство получило модельный номер RMX3987.

Учитывая тот факт, что модель предшествующего поколения, Realme P1 Pro 5G, имела идентичные с Realme 12 Pro характеристики, можно полагать, что Realme P2 Pro 5G в техническом плане может быть весьма схож с Realme 13 Pro, оснащённым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, AMOLED-панелью, имеющей изогнутые края, с диагональю 6.7 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, батареей ёмкостью 5200 мА·ч, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным объективом, и 32-Мп селфи-камерой.

С учётом появления смартфона Realme P2 Pro 5G в базе данных BIS запуск новой модели ожидается в ближайшие недели.