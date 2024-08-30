Тесты MSI демонстрируют заметное увеличение быстродействия.

Компания AMD продолжает исправлять свои ошибки, допущенные во время запуска настольных процессоров серии Ryzen 9000 и ставшие причиной разочарования со стороны пользователей в связи с посредственным увеличением производительности — корпорация провела собственное расследование и выявила ряд причин, негативно повлиявших на быстродействие моделей нового поколения, после чего выпустила патч для Windows 11 версий 24H2 и 23H2, увеличивающий быстродействие процессоров Ryzen 7000 и Ryzen 9000 на 10-11 %.

Источник фото: TechRadar/AMD

Как сообщает издание Neowin, AMD не остановилась на достигнутом и анонсировала новую версию AGESA BIOS PI 1.2.0.1, повышающую параметр TDP для процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, ранее ограниченный 65 Вт, до 105 Вт, благодаря чему у CPU появляется дополнительный запас мощности, что расширит возможности по увеличению быстродействия.

Тесты компании MSI, которая одной из первых выпускает обновление прошивки для своих материнских плат с новой версией AGESA, демонстрируют, что увеличение производительности при включении опции «TDP до 105 Вт», доступной в настройках после установки апдейта, действительно велико — в бенчмарке Cinebench R23 многоядерное быстродействие Ryzen 7 9700X повышается на 13 процентов.

Источник фото: Neowin

О показателях Ryzen 5 9600X ничего не говорится, но ожидается, что 6-ядерная модель также получит весьма заметный прирост к текущим значениям производительности.

С учётом недавно выпущенного патча для Windows 11 обладатели процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут рассчитывать на весомое увеличение быстродействия для своих моделей CPU.