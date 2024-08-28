AMD выпускает обновление для текущей версии ОС.

Компания AMD продолжает устранять проблемы, которые привели к прохладной встрече пользователями её новейших процессоров серии Ryzen 9000, что попутно приносит пользу и для владельцев моделей предыдущего поколения — как сообщает издание Neowin, компания сдержала своё обещание и выпустила патч для Windows 11, повышающий производительность CPU.

Источник фото: Neowin

Чуть ранее стало известно, что процессоры серии Ryzen 7000 и Ryzen 9000 получили прирост игрового быстродействия в среднем на 10-11 % в новейшей версии Windows 11 24H2, которая официально станет доступна для CPU от AMD лишь осенью текущего года, но свежее заявление компании указывает на то, что пользователи Windows 11 версии 23H2 также смогут насладиться увеличением производительности.

Для этого, как сообщает AMD, необходимо установить патч KB5041587, что можно сделать в разделе Центр обновления Windows > Дополнительные параметры > Необязательные обновления. Компания отмечает, что патч переносит оптимизации предсказания ветвлений, ранее протестированные в Windows 11 24H2, в текущую версию Windows 11 23H2, поэтому ожидается, что прирост быстродействия будет аналогичен.

Проблемы с оптимизацией Windows 11, в связи с чем механизм предсказания ветвлений новейших моделей Ryzen 9000 не мог работать в полную силу, AMD выявила ещё несколько дней назад, пообещав выпустить патч, повышающий быстродействие, не только для процессоров на базе Zen 5, но и более старых моделей на основе Zen 4 и даже Zen 3.

В настоящий момент известно об увеличение производительности процессоров Ryzen 9000 и Ryzen 7000, в то время как данных о приросте быстродействия моделей предшествующих поколений пока не имеется.

Отмечается, что патч KB5041587 представляет собой предварительную версию, поэтому существует вероятность возникновения непредвиденных ситуаций — для большей уверенности перед установкой апдейта стоит сделать резервную копию системы.