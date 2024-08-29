До недавнего времени Huawei была единственной компанией, которая, как сообщалось, разрабатывает смартфон, обладающий экраном, складывающимся втрое, но несколько дней назад стало известно, что Xiaomi также работает над созданием аналогичного устройства, а TECNO и вовсе продемонстрировала концепт смартфона с тройным складыванием — сегодня к списку присоединяется ещё один производитель, компания Oppo, сообщает издание GSMArena.
Источник фото: GSMArena
Менеджер по продукции серии Oppo Find Чжоу Ибао обнародовал рендер смартфона Oppo, оснащённого дисплеем, складывающимся втрое, и двумя шарнирными элементами, позволяющими совершать данный процесс.
Кроме того, судя по опубликованному изображению, смартфон Oppo с тройным складыванием получит заднюю панель из искусственной кожи и будет работать под управлением модифицированной версии ColorOS с крупными виджетами и панелью задач, а основной экран предстоящей новинки будет практически лишён рамок.
Несмотря на то, что ранее в сети Интернет появились слухи об отказе Oppo от выпуска складных смартфонов, компания чуть позже их опровергла, а сейчас доказывает, что двигается в ногу со временем, разрабатывая технологичные продукты нового поколения, расширяющие существующие возможности.
Учитывая, что список производителей, работающих над своими собственными моделями смартфонов с тройным складыванием, за последние несколько дней весьма увеличился, можно предположить, что в скором времени и другие крупные компании заявят о своём желании выпустить устройства с экраном, складывающимся втрое, а некоторое из них могут даже продемонстрировать свои концепты.