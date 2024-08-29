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Oppo показала рендер своего первого смартфона со складывающимся втрое дисплеем
Новинка получит практически безрамочный основной экран.

До недавнего времени Huawei была единственной компанией, которая, как сообщалось, разрабатывает смартфон, обладающий экраном, складывающимся втрое, но несколько дней назад стало известно, что Xiaomi также работает над созданием аналогичного устройства, а TECNO и вовсе продемонстрировала концепт смартфона с тройным складыванием — сегодня к списку присоединяется ещё один производитель, компания Oppo, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Менеджер по продукции серии Oppo Find Чжоу Ибао обнародовал рендер смартфона Oppo, оснащённого дисплеем, складывающимся втрое, и двумя шарнирными элементами, позволяющими совершать данный процесс.

Кроме того, судя по опубликованному изображению, смартфон Oppo с тройным складыванием получит заднюю панель из искусственной кожи и будет работать под управлением модифицированной версии ColorOS с крупными виджетами и панелью задач, а основной экран предстоящей новинки будет практически лишён рамок.

Несмотря на то, что ранее в сети Интернет появились слухи об отказе Oppo от выпуска складных смартфонов, компания чуть позже их опровергла, а сейчас доказывает, что двигается в ногу со временем, разрабатывая технологичные продукты нового поколения, расширяющие существующие возможности.

Учитывая, что список производителей, работающих над своими собственными моделями смартфонов с тройным складыванием, за последние несколько дней весьма увеличился, можно предположить, что в скором времени и другие крупные компании заявят о своём желании выпустить устройства с экраном, складывающимся втрое, а некоторое из них могут даже продемонстрировать свои концепты.

#oppo
Источник: gsmarena.com
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