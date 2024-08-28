Для достижения малой толщины производитель применил ряд конструктивных решений.

Производителей, работающих над своими собственными устройствами, оснащёнными складывающимися втрое экранами, становится всё больше — первой в этом списке стала компания Huawei, несколько дней назад, по слухам, к ней присоединилась Xiaomi, а сегодня бренд TECNO продемонстрировал свой концепт складывающегося втрое смартфона в рамках выставки IFA 2024, говорится в материале сайта Neowin.

Смартфон с тройным складыванием Phantom Ultimate 2 характеризуется целым рядом инновационных решений, которые применила компания, благодаря чему устройство имеет ряд отличительных особенностей — если ранее у некоторых пользователей были опасения по поводу возросшей толщины моделей с экранами, складывающимися втрое, то новинка от TECNO уже сейчас разрушает этот ещё до конца не сформировавшийся стереотип, имея толщину в сложенном состоянии всего 11 мм, что меньше стандартной складной модели Samsung Galaxy Z Fold6 с её 12.1 мм.

Как заявляет производитель, для уменьшения толщины устройства были разработаны шарниры специальной конструкции, которые, к тому же, обладают долгим сроком службы, выдерживая до 300 000 складываний, а также самая тонкая крышка аккумулятора в индустрии, изготовленная из сверхсжатого материала, называемого «Titan Advanced Fiber», толщина которой составляет всего 0.25 мм.

В сложенном состоянии диагональ основного дисплея составляет 6.48 дюйма, а в разложенном увеличивается до 10 дюймов, что соответствует уже размерам планшета. Основной экран смартфона представляет собой OLED-панель с разрешением 3K и соотношением сторон 4:3.

Компания особо отмечает универсальность смартфона благодаря возможности складывания и раскладывания устройства под определёнными углами — например, один из продемонстрированных вариантов предполагает применение новинки в качестве ноутбука, используя одну треть поверхности экрана в качестве клавиатуры.

Источник фото: Neowin

К настоящему моменту производитель не делится информацией о характеристиках Phantom Ultimate 2, так как смартфон представлен в качестве концепта.