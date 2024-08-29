Новинка работает в дождливую погоду.

Компания Apple раскрыла дату проведения мероприятия It's Glowtime, на котором должна представить свою новую линейку смартфонов iPhone 16, но за несколько дней до этого события известный информатор Majin Bu публикует видео, в котором, как предполагается, демонстрируется предстоящая модель iPhone 16, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina/Majin Bu/X

Если на представленном видео действительно реальный смартфон iPhone 16, то можно сказать, что задняя панель новинки имеет отличный от модели предшествующего поколения дизайн, выраженный в ином расположении камер — если у iPhone 15 датчики располагались по диагонали, то новая модель имеет вертикальное расположение сенсоров, что может расширить возможности камеры, позволив снимать пространственные видео и фото, что ранее поддерживалось лишь более дорогими вариантами iPhone.

Кроме того, как видно по видеоролику, новинка без проблем выдерживает попадание на корпус капель дождя, что предполагает наличие влагозащищённого корпуса. На видео смартфон представлен в чёрном цветовом оформлении, но, как ожидается, новинка также может дебютировать в розовом, зелёном, синем, белом или жёлтом цветах.

Также стандартной модели iPhone 16 приписывают наличие кнопки Action Button, расширяющей возможности устройства. Помимо этого ожидается, что смартфоны серии iPhone 16 получат новейшие чипы A18/A18 Pro и увеличенный объём оперативной памяти для эффективной работы функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Официальная презентация смартфонов серии iPhone 16 состоится уже через несколько дней — мероприятие запланировано на 9 сентября.