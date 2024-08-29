Кроме того, устройство имеет защиту, соответствующую военному классу MIL-STD-810H, и 50-Мп основную камеру.

Бренд Motorola расширяет свой ассортимент новой, достаточно компактной по современным меркам, моделью смартфона, получившей название Motorola Edge 50 Neo и присоединившейся к Edge 50, Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra и Edge 50 Fusion, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Motorola Edge 50 Neo оснащается восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 7300, дебютировавшим летом текущего года, 6.4-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии P-OLED и защищённым стеклом Gorilla Glass 3, с разрешением 1.5K (2670x1220 точек), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объёмом 512 ГБ.

Новинка снабжена тройной камерой, расположенной на тыльной стороне и представленной 50-Мп основным сенсором с оптической стабилизацией изображений, 13-Мп сверхширокоугольным модулем, который также может использоваться в качестве макрообъектива, и 10-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом. На фронтальной стороне устройства имеется 32-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Питается новинка от аккумуляторной батареи ёмкостью 4310 мА·ч, поддерживающей быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 68 и 15 Вт соответственно. Смартфон поставляется с предустановленной ОС Android 14 и оболочкой Hello.

Кроме того, устройство имеет встроенный в экран датчик отпечатков пальцев, стереодинамики с Dolby Atmos, слоты для двух сим-карт, разъём USB Type-C, а также поддержку Wi-Fi 6E, NFC и Bluetooth 5.3.

Новинка характеризуется габаритами 154.1x71.2x8.1 мм и весом 179 г, что делает её достаточно компактным и лёгким смартфоном. Корпус устройства имеет пластиковую рамку и защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Помимо этого, модель имеет сертификат военного класса MIL-STD-810H, предполагающий устойчивость устройства к негативным внешним воздействиям.

Модель поставляется в цветовых оформлениях Nautical Blue, Latte, Poinciana и Grisaille, а также с задней панелью из пластика или «веганской кожи».

Стоимость смартфона Motorola Edge 50 Neo в Великобритании составляет 450 фунтов стерлингов (54 000 рублей). В ближайшее время ожидается запуск новой модели на других рынках, причём в ряде стран она может дебютировать под другим названием.