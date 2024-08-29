Смартфон поддерживает режим рабочего стола.

Специалисты продолжают изучать возможности недавно дебютировавшего смартфона Google Pixel 9 Pro XL — в свежем видео, опубликованном на YouTube-канале ETA Prime, смартфон был подключён к внешнему дисплею и протестирован в ряде игр, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/ETA Prime/YouTube

Компания Google внедрила возможность подключения своих смартфонов к внешним мониторам и телевизорам ещё в модели предшествующего поколения, Pixel 8, что достигается за счёт поддержки альтернативного режима DisplayPort, благодаря чему USB Type-C используется в качестве видеовыхода.

При этом новинка имеет возможность не только дублировать экран смартфона, но и переходить в режим рабочего стола, который предлагает полноценный полноэкранный вид. Отмечается, что данную функцию необходимо активировать вручную в параметрах разработчика устройства.

Как показано в видео, режим рабочего стола, активированный на Pixel 9 Pro XL, позволяет выполнять целый ряд задач, в том числе просматривать сайты, фото- и видеоматериалы, а также наслаждаться игровым процессом — специалисты продемонстрировали данную возможность в мобильной версии Call of Duty, Minecraft и ряде других игр.





Отмечается, что режим рабочего стола, поддерживаемый Pixel 9 Pro XL, довольно неплох, но явно не является завершённым, поэтому назвать его полноценным конкурентом Samsung DeX в настоящий момент нельзя.