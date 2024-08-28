Данная модель явно лидирует по количеству известных проблем среди всех представителей серии Pixel 9.

Компания Google продолжает испытывать терпение своих клиентов на прочность — уже несколько лет подряд дебют линейки смартфонов Pixel сопровождается жалобами пользователей на обнаруженные проблемы, и серия Pixel 9, дебютировавшая несколько недель назад, судя по всему, тоже следует данной «традиции», говорится в материале издания NotebookCheck.

Источник фото: Google

Сообщается, что целый ряд новых владельцев Pixel 9 Pro XL пишут гневные сообщения на Reddit и форуме Google, жалуясь на периодические проблемы с беспроводной зарядкой, причём неполадки наблюдаются как при использовании фирменного зарядного устройства от Google, так и зарядок от сторонних производителей.

Отмечается, что проблема выглядит достаточно массовой, учитывая количество сообщений на разных площадках. Официального разъяснения от Google относительно данной ситуации к настоящему времени не последовало, но один из пользователей заявил, что компания уже знает о неполадке и пытается её устранить, хотя какого-либо подтверждения данному заявлению не имеется.

Смартфон Pixel 9 Pro XL уже успел стать героем нескольких материалов не только благодаря своим широким возможностям, но и проблемам с термическим троттлиногом и низкой игровой производительностью, несмотря на то, что устройство оснащается новейшим чипсетом Tensor G4.

Судя по всему, корпорации Google предстоит много работы, чтобы её клиенты не остались разочарованными и продолжали пользоваться продуктами компании.