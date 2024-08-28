Новинка будет превосходить предшественницу по ряду характеристик.

За последние несколько дней предстоящая видеокарта AMD Radeon RX 8800 XT среднего ценового диапазона уже успела появиться в тестах Geekbench и стать героиней ряда новостных материалов, а сегодня стали известны подробности, проливающие свет на характеристики новинки.

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Как сообщает издание NotebookCheck, информатор Kepler_L2 раскрыл ряд конфигураций памяти для графических процессоров с архитектурой RDNA 4, которыми будут оснащены видеокарты серии Radeon RX 8000 – шина памяти шириной 256 бит с памятью GDDR6 20 Гбит/с, шина памяти шириной 256 бит с памятью GDDR6 18 Гбит/с, а также шина памяти шириной 192 бит с памятью GDDR6 19 Гбит/с.

Учитывая эти данные, предполагается, что Radeon RX 8800 XT, оснащённая топовым графическим процессором нового поколения Navi 48, будет иметь максимальную пропускную способность памяти 640 ГБ/с, что выше показателя модели предшествующего поколения, RX 7800 XT, составляющего 620 ГБ/c в связи с более медленной памятью 19.5 Гбит/с.

Графическому процессору Navi 48 приписывается наличие до 64 вычислительных блоков (CU) и способность достижения тактовой частоты более 3 ГГц. Кроме того, видеокарта Radeon RX 8800 XT, оснащённая данным GPU, должна получить 16 ГБ видеопамяти, 96 МБ Infinity Cache и TDP 210-280 Вт.

По словам информатора Moore’s Law is Dead, производительность Radeon RX 8800 XT в растеризации будет соответствовать показателям Nvidia GeForce RTX 4080, а в играх с использованием трассировки лучей — RTX 4070 Ti Super. Стоимость новинки, как ожидается, будет стартовать от $500, хотя верхняя планка устанавливается на уровне $600.

Помимо Navi 48 компания AMD, согласно утечкам, выпустит и меньший графический чип Navi 44 для более доступных моделей видеокарт — потенциально он может получить до 32 CU и обеспечить производительность растеризации между показателями RX 7600 XT и RX 7800 XT. Флагманских продуктов, как ожидается, в серии Radeon RX 8000 производитель не представит.

Отмечается, что официальной информацией AMD к настоящему времени не делилась, поэтому к данным утечкам стоит относиться с осторожностью, так как характеристики серийных продуктов могут отличаться.