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Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT протестирована в Geekbench и раскрыла ряд своих характеристик
Производительность новинки ещё далека от ожидаемого уровня.

Компания AMD работает над своим новым поколением видеокарт серии Radeon RX 8000, о чём свидетельствует появление одной из предстоящих новинок в базе данных бенчмарка Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые характеристики новой модели, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: TweakTown

В базе данных Geekbebench тестируемая видеокарта указана с GPU, имеющим кодовое название «gfx1201», который ранее был идентифицирован как графический процессор Navi 48 на базе архитектуры RDNA 4.

Кроме того, раскрываются спецификации предстоящей новинки — видеокарта имеет 28 WGP или 56 CU (вычислительных блоков) и 16 ГБ видеопамяти, а её GPU достигает тактовой частоты 2.1 ГГц, что примерно соответствует модели предшествующего поколения, но серийные экземпляры RX 8800 XT явно будут иметь более высокие частотные характеристики.

Учитывая всё вышеперечисленное, можно предположить, что перед нами видеокарта следующего поколения AMD Radeon RX 8800 XT. Результаты тестов новинки в настоящий момент не отражают реальной производительности новой модели — лучший результат, который продемонстрировал тестируемый образец, составил всего 33 139 баллов, что явно не дотягивает до показателей моделей текущего поколения серии Radeon RX 7000.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Например, Radeon RX 7900 XT, которая, как утверждает информатор Moore's Law is Dead, по производительности соответствует Radeon RX 8800 XT, набирает около 160 000 очков. Также утверждается, что предстоящая новинка будет на равных конкурировать с Nvidia GeForce RTX 4080 в растеризации, но уступать в играх, где применяется технология трассировки лучей.

Судя по результатам тестов, специалистам AMD потребуется ещё некоторое время, чтобы доработать предсерийные образцы видеокарт Radeon RX 8000, после чего можно будет делать предварительные выводы о производительности новых моделей.

#amd radeon rx 8800 xt
Источник: notebookcheck.net
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