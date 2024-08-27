Новинка, судя по всему, станет частью линейки Mix.

Смартфоны со складным экраном, появившиеся несколько лет назад, постепенно завоёвывают доверие пользователей относительно своей надёжности и становятся всё более популярными, но прогресс не стоит на месте, и некоторые производители уже разрабатывают новые версии складных моделей — ранее стало известно, что Huawei намерена первой в мире представить смартфон с дисплеем, складывающимся втрое, а сегодняшняя утечка намекает, что Xiaomi собирается последовать данному примеру, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Утверждается, что один из крупнейших мировых производителей смартфонов Xiaomi планирует выпустить свою новую модель, имеющую возможность складываться втрое, которая станет частью линейки Mix.

У компании в портфолио уже имеются обычные модели со складным экраном, но смартфон с дисплеем, складывающимся втрое, позволит производителю оставаться одним из технологических лидеров и навязать конкуренцию Huawei в данной области.

Не исключено, что в скором времени и некоторые другие производители последуют примеру Huawei и Xiaomi, что ознаменует собой новый виток конкурентной борьбы.