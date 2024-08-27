Всё больше разработчиков говорит о приближающемся анонсе новой игровой консоли от Sony.

О планах Sony относительно выпуска новой игровой консоли PlayStation 5 Pro в текущем году известно уже достаточно давно, но по мере приближения даты анонса предстоящей новинки, о которой производитель пока не распространяется, появляется всё больше утечек, проливающих свет на характеристики и период появления новой модели — несколько дней назад ряд разработчиков в неофициальных беседах намекнули на скорую презентацию PS5 Pro, а сегодня издание TechSpot дополняет эти утечки новыми подробностями.

Источник фото: Wccftech

Отмечается, что всё указывает на то, что презентация PlayStation 5 Pro состоится не позже сентября текущего года, а ряд компаний, создающих игры, уже получил свои комплекты PS5 Pro для разработчиков.

Один из информаторов даже назвал предполагаемую стоимость PlayStation 5 Pro — по его словам, наиболее вероятно, что Sony установит на свою новую игровую консоль ценник в 600 долларов.

Ожидается, что новинка сможет предложить более высокую производительность по сравнению со стандартной моделью — общее графическое быстродействие, согласно ряду утечек, должно повыситься более чем на 45 процентов, а производительность трассировки лучей увеличиться в два-три раза.

Для ещё большего повышения fps компания Sony может представить собственную технологию масштабирования, имеющую название Spectral Super Resolution и аналогичную Nvidia DLSS и AMD FSR, что позволит улучшить качество игрового процесса при использовании трассировки лучей и качественных визуальных эффектов.

Если Sony действительно презентует PlayStation 5 Pro в сентябре, то уже в ноябре, как полагает ряд источников, новинка может появиться в продаже.