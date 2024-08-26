Компания продолжает избавляться от устаревших, по её мнению, инструментов, но пользователи явно не согласны.

Несколько дней назад в своей официальной документации Microsoft объявила о постепенном отказе от Панели управления в пользу нового приложения Параметры, но теперь, судя по всему, не уверена в целесообразности отказа от удобного инструмента, присутствовавшего в Windows не один десяток лет, сообщает издание Neowin.

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В более ранней версии документации Microsoft чётко указывала, что процесс отказа от дальнейшей поддержки Панели управления уже запущен, в связи с чем целый ряд существующих возможностей перенесён в приложение Параметры, а устаревший, по мнению компании, инструмент существует лишь благодаря соображениям совместимости.

Спустя несколько дней софтверный гигант, судя по всему, изменил своё мнение, внеся правки в документацию, где стёр какие-либо упоминания о процессе отказа от Панели Управления, отметив лишь, что ряд возможностей, в настоящий момент доступных в данном инструменте, переносятся в приложение Параметры.

Microsoft вынашивает планы по отказу от Панели управления в течение нескольких лет, но пользователи, судя по всему, не согласны с данным решением, что, возможно, и стало причиной того, что компания чуть изменила свои планы.

Конечно, софтверный гигант вряд ли окончательно откажется от своей стратегии по внедрению новых функций, но хотя бы на некоторое время Панель управления всё же останется в Windows. Кроме того, применение обходных путей для возвращения полезного инструмента также никто не отменял.