Компания отмечает, что Панель управления до сих пор существует из соображений совместимости.

Компания Microsoft продолжает добавлять в Windows 11 всё новые функции, попутно избавляясь от старых, которые, по мнению софтверного гиганта, отжили свой век и должны уступить своё место новым приложениям — недавно в список устаревших продуктов попала утилита Paint 3D, а сейчас компания заявила о скором отказе от Панели управления в новых версиях Windows, сообщает издание Neowin.

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Впервые представленная в Windows 1.0 в далёком 1985 году, Панель управления долгое время была неотъемлемой частью Windows, но ещё в 2011 году появились первые слухи о том, что Microsoft собирается отказаться от неё в пользу нового приложения «Параметры», которые затем на некоторое время затихли, чтобы напомнить о себе в 2015 году, но в итоге Панель управления продолжала существовать.

Судя по всему, точка будет поставлена в текущем году, так как на странице поддержки различных инструментов управления Windows компания Microsoft официально сообщила, что Панель управления находится на этапе отказа и последующей замены на новое приложение «Параметры», предлагающее более современный и оптимизированный интерфейс.

При этом софтверный гигант отмечает, что Панель управления всё ещё существует благодаря определённым факторам, связанным с совместимостью, и советует использовать приложение «Параметры», если это представляется возможным.