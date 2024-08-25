Новинка получила ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Хотя компания Realme к настоящему времени не успела сделать официальное заявление относительно запуска своего нового бюджетного смартфона Note 60, новинка, судя по всему, уже доступна для приобретения в ряде розничных магазинов Индонезии, благодаря которым стали известны характеристики и стоимость новой модели, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Realme Note 60, как и модель предшествующего поколения, Note 50, получил восьмиядерный чипсет начального уровня Unisoc T612 и 64 или 128 ГБ постоянной памяти, но обзавёлся более весомым объёмом оперативной памяти, достигающим 6 ГБ.

Кроме того, новинка получила металлическую рамку взамен пластиковой конструкции у Note 50, а также улучшенную камеру, представленную 32-Мп основным сенсором с десятикратным цифровым зумом, дополненным неизвестным вторичным модулем.

Устройство сохраняет 6.74-дюймовую IPS-панель с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 5-Мп селфи-камеру, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч с возможностью зарядки мощностью 10 Вт. Дисплей новинки обладает технологией, позволяющей использование смартфона мокрыми пальцами.

Новая модель обеспечивает дополнительную безопасность благодаря наличию датчика отпечатков пальцев, расположенного сбоку, и разблокировки по лицу при помощи фронтальной камеры, а также защиту от пыли и брызг по стандарту IP64. Новинка доступна в чёрном и голубом цветовом оформлении.

Стоимость базовой версии смартфона Realme Note 60 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти в Индонезии составляет 1 399 000 рупий (90 долларов), а версия с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128 ГБ стоит 1 599 000 рупий (103 доллара).