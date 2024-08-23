Кроме того, новинка получит 50-Мп основную камеру.

Ассортимент бренда Redmi в скором времени пополнится ещё одной доступной моделью смартфона, которая за несколько дней до своего запуска появилась на сайте одного из вьетнамских магазинов, раскрыв свои характеристики, говорится в материале издания Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Redmi 14C получил большой LCD-дисплей с диагональю 6.88 дюйма, разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, а также ёмкую аккумуляторную батарею на 5160 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

Новинка будет выпускаться в конфигурациях с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также 6 ГБ ОЗУ и 128-ГБ хранилищем. Кроме того, устройство обзаведётся встроенным сканером отпечатков пальцев, расположенным на боковой грани.

Внешне новинка отличается от модели предшествующего поколения, получив круглый модуль камеры на задней панели, включающий в себя 50-Мп основной сенсор, дополненный датчиком глубины и светодиодной вспышкой. Четвёртое кольцо выполняет декоративные функции.

О чипсете новой модели официальной информации в настоящий момент не предоставляется, но предыдущие утечки сообщали о возможном наличии восьмиядерного чипа MediaTek Helio G91 Ultra.

Новинка будет выпускаться в чёрном цвете, зелёном цветовом оформлении с отделкой из «веганской кожи», а также синем варианте с градиентной отделкой.

Дебют смартфона Redmi 14C во Вьетнаме состоится 31 августа, но о его стоимости и доступности в других странах в настоящее время не говорится, хотя ожидается, что новинка будет относиться к классу бюджетных устройств.