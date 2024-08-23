Новинка может быть запущена уже в октябре.

Южнокорейский производитель Samsung готовится к предстоящему дебюту своей новой линейки планшетов Galaxy Tab S10, о чём свидетельствует появление одного из представителей серии на страницах поддержки официального сайта компании в Великобритании, говорится в материале издания 91mobiles.

Источник фото: PhoneArena

Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ был замечен на сайте производителя в версиях с поддержкой Wi-Fi и сотовой связи с модельными номерами SM-X820 и SM-X826B. Более подробной информации данный источник не предоставляет, но факт добавления страниц поддержки устройства на официальный сайт указывает на приближающийся дебют новинки на глобальном рынке.

Ранее Galaxy Tab S10+ с модельным номером SM-X820 был замечен на сайте сертификации 3C, благодаря чему стало известно, что новинка получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, что соответствует показателям Galaxy S24 Ultra.

Кроме того, устройство было протестировано в бенчмарке Geekbench, продемонстрировав ряд своих характеристик — планшет был оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 9300+ и графическим процессором ARM Immortalis-G720 MC12.

Ожидается, что линейка Galaxy Tab S10 обзаведётся целым рядом функций с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI и дебютирует в октябре текущего года совместно с Galaxy S24 FE.