Первыми моделями, оснащёнными новым процессором, станут устройства от ASUS.

Несколько недель назад компания Qualcomm пообещала снизить стоимость устройств Copilot+ PC с процессорами Snapdragon X и сегодня, судя по всему, сдержала своё обещание, представив свою более доступную модель с более низкими по сравнению с существующими предложениями характеристиками, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Новый процессор Qualcomm дебютировал под название X1P-42-100 и стал первой 8-ядерной моделью в линейке Snapdragon X, сохранив максимальную однопоточную частоту на уровне 3.4 ГГц, как и другой представитель серии Plus, Snapdragon X Plus X1P-64-100, но на 200 МГц уступая по пиковой частоте в многопоточном режиме, достигая лишь 3.2 ГГц, а также получив всего 30 МБ кэш-памяти.

Кроме того, встроенный графический процессор новинки имеет более скромные возможности по сравнению с другими моделями серии Snapdragon X, достигая показателя 1.7 TFLOPS, что более чем в два раза меньше Snapdragon X Plus X1P-64-100, то есть наслаждаться современными играми при высоких настройках вряд ли получится.

Производительность NPU новинки не отличается от других представителей серии Snapdragon X, составляя 45 TOPS. Поддержка памяти также осталась без изменений — чип поддерживает LPDDR5X с максимальной скоростью 8448 MT/S.

Источник фото: VideoCardz/Qualcomm

В настоящее время только компания ASUS заявила о выпуске двух новых моделей устройств с новейшим процессором Snapdragon X Plus X1P-42-100, но в ближайшем будущем её примеру могут последовать и другие производители.