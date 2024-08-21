Новинка имеет расширенные возможности для создания и редактирования видеороликов.

Ассортимент Infinix пополняется смартфоном следующего поколения Infinix Zero 40, который позиционируется в качестве мощного инструмента для видеоблогеров, обладая высокими характеристиками камеры и расширенными возможностями для создания и редактирования видео, говорится в материале сайта Gizmochina.

Смартфон Infinix Zero 40 оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G, 6.78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, а также 12 ГБ оперативной памяти с возможностью увеличения до 24 ГБ благодаря поддержке технологии виртуальной памяти.

Отличительной особенностью новинки является наличие качественной камеры, позволяющей записывать видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду, что справедливо как для модуля, расположенного на задней панели, так и фронтальной камеры, что в сочетании с адаптивной технологией стабилизации изображения (OIS+EIS) позволяет снимать высококачественные материалы даже в самых динамичных условиях.

Для упрощения процесса съёмки видео, обработки полученного видеоматериала и его дальнейшей подготовки к публикации производитель оснащает Infinix Zero 40 целым рядом инструментов с использованием технологий искусственного интеллекта, а также режимом Vlog, предлагающим различные шаблоны.

Кроме того, новинка имеет режим GoPro, благодаря которому возможно бесшовное подключение к камерам GoPro, позволяя видеоблогерам ознакомиться с отснятым при помощи GoPro материалом непосредственно на экране смартфона.

Источник фото: Gizmochina

Устройство оснащается 108-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения и 120-градусным 50-Мп сверхширокоугольным объективом на задней панели, а также 50-Мп селфи-камерой.

Новинка имеет кожаную отделку задней панели. Стандартная версия поставляется в цветах Blossom Glow, Rock Black и Misty Aqua, а 5G-модификация представлена в оттенках Moving Titanium, Rock Black и Violet Garden.

Официальный запуск смартфона Infinix Zero 40 состоится 29 августа. Информацией о стоимости и доступности новинки производитель в настоящий момент не делится.