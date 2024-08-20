Новинка опционально имеет поддержку 4G.

Компания Xiaomi запускает свой новый доступный планшет Redmi Pad SE 8.7, по сути являющийся переименованной моделью Redmi Pad SE 4G, дебютировавшей несколько недель назад в ряде азиатских стран, на глобальном рынке, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Xiaomi

Планшет Redmi Pad SE 8.7 оснащается 12-нм восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2.0 ГГц и графическим процессором Arm Mali-G52 MC2, 8.7-дюймовым экраном с разрешением 1340x800 точек, соотношением сторон 5:3, максимальной яркостью 600 нит и частотой обновления до 90 Гц, 4/6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем eMMC 5.1 объёмом 64/128 ГБ.

На тыльной стороне устройства имеется 8-МП камера, а на фронтальной расположена 5-Мп селфи-камера. Питанием планшет обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6650 мА·ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Кроме того, новинка имеет разъём USB 2.0, пару динамиков с поддержкой Dolby Atmos, 3.5-мм аудиоразъём, слот для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ, поддерживает Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5, а также дополнительно поставляется в 4G-версии, что указывается в названии устройства (Redmi Pad SE 8.7 4G).

В европейскую розницу планшет поступит 21 августа, хотя для предварительного заказа новинка доступна уже сейчас, а в комплект поставки также входит чехол и бесплатные наушники Redmi Buds 4 Active.

Стоимость версии Redmi Pad SE 8.7 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти составляет €150/£119, а вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128-ГБ накопителем оценили в €170, в то время как Redmi Pad SE 8.7 4G с 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64 ГБ предлагается за €180/£150, а модификация с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти стоит €200.