Новая модель получила на 50 % больше памяти.

Несколько дней назад компания One-Netbook сообщила о предстоящем запуске своей новой внешней видеокарты OneXGPU 2, основанной на ещё не дебютировавшем официально графическом адаптере AMD Radeon 7800M, а сегодня раскрыла больше подробностей о технических характеристиках нового продукта, говорится в материале издания NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/One-Netbook

Внешняя видеокарта OneXGPU 2 пополнит линейку ONEXPLAYER и придёт на смену модели ONEXGPU, получив более производительный графический адаптер — по данным производителя, видеоадаптер AMD Radeon RX 7800M, которым оснащается новинка, имеет чип, основанный на архитектуре RDNA 3, с 60 вычислительными блоками, а также оснащается 12 ГБ видеопамяти GDDR6, что является ощутимым улучшением по сравнению с Radeon RX 7600M XT, которым снабжена модель предшествующего поколения от One-Netbook, имеющим всего 32 вычислительных блока и 8 ГБ памяти GDDR6.

Кроме того, OneXGPU 2 получает широкий набор портов, в том числе два DisplayPort, один HDMI, один OCuLink, один USB4, два USB Type-A, один RJ45 и слот расширения для карт памяти microSD.

В настоящее время производитель не обнародовал данные о стоимости и производительности своей новой внешней видеокарты OneXGPU 2, но сообщил, что новинка появится на Indiegogo в середине сентября текущего года.